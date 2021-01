Gorilas pegam covid-19 e têm os mesmos sintomas dos humanos

Oito gorilas do San Diego Zoo Zafari Park, nos Estados Unidos, podem ser os primeiros casos no mundo de primatas infectados pela covid-19. Vários deles foram testados positivos e estão tossindo muito e com congestão nasal.

Os veterinários do parque acreditam que eles tenham sido contaminados por um membro da equipe que trabalha no zoo que testou positivo, mas estava assintomático.

Os gorilas foram colocados em quarentena e estão recebendo água, comida e vitaminas, mas nenhum tipo de tratamento específico para a covid-19. "Além de algum congestionamento e tosse, os gorilas estão bem", disse a diretora executiva do parque, Lisa Peterson.

A covid-19 já foi detectada em outros animais, como tigres e visons, mas essa é a primeira vez que o vírus contamina um primata.

Especialistas em vida selvagem temem o efeito da doença entre os gorilas, já que eles compartilham 98,4% do DNA com os humanos e são animais ameaçados de extinção.