Ex-modelo é encontrada morando na rua e pegando comida no lixo

Uma ex-modelo que fez muito sucesso no inicio da década de 2000 e estampou várias capas de revistas famosas nos Estados Unidos foi encontrada morando na rua e pegando comida no lixo nas ruas da Califórnia, nos Estados Unidos.

Loni Wilson, que foi casada com o ator Jeremy Jackson (de Baywatch), sofre de dependência química e quando foi vista tinha perdido alguns dentes e estava usando um boné, de acordo com o jornal The Sun.

A ex-modelo teve um colapso emocional em 2016, quando perdeu o emprego e, em consequência disso, também o apartamento e o carro.

Desde então ela desapareceu da casa dos amigos e familiares e vive nas ruas.

“Ninguém realmente se importa comigo e eu não quero vê-los, eles não querem me ver. Não tenho telefone celular. Tenho comida e um lugar para dormir”, disse a mulher.

Em 2018, alguns amigos tentaram tirá-la das ruas e levá-la para uma clínica de reabilitação, mas ela se recusou.