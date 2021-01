A pandemia causou um baby boom?

No início da pandemia, circulavam piadas sobre um possível aumento de nascimentos devido ao tédio dos casais em quarentena. Entretanto, segundo especialistas, esse ‘baby boom’ não ocorrerá. Muito pelo o contrário.

De acordo com o Métro Quebec, as regras de distanciamento social limitam os encontros de parceiros e o estresse financeiro vivido pelas famílias, estariam reduzindo o número de nascimentos indesejados e desejados, respectivamente.

Uma avaliação feita recentemente pela Brookings Institute, dos Estados Unidos, afirma que haverá menos 300 mil nascimentos no país em relação a 2020. O Google Trends também mostra uma redução significativa no número de pesquisas relacionadas a sexo e gravidez.

O demógrafo Stuart Gietel Basten, de Hong Kong, acredita que as mudanças que estamos vendo na taxa de natalidade estão relacionadas a muitos outros fatores além do confinamento. Afinal: a situação é muito mais complexa que a ideia de pessoas ficarem em casa fazendo sexo sem métodos anticoncepcionais o dia todo.

“É importante ter em mente que um evento importante, como uma pandemia ou recessão, pode afetar apenas a data em que as pessoas decidem ter um bebê e não o número total de filhos que elas querem ter no final.” – Declara.

“A crise socioeconômica criada pela pandemia COVID-19 vai atrapalhar os planos dos casais. Levará mais um ano para acabar com a pandemia, completar as operações de vacinação e reanimar a economia. Provavelmente não veremos um aumento no número de nascimentos até 2022." – Comenta o professor universitário John F. May, dos Estados Unidos.

“Nos países ricos, se os problemas econômicos continuarem e a taxa de desemprego aumentar, seria de se esperar uma diminuição da natalidade semelhante ao que se viu no passado. Por outro lado, em alguns países onde os direitos das mulheres e o acesso ao planejamento familiar são mais frágeis, podemos muito bem ver um aumento na taxa de fecundidade.” – Conclui.7