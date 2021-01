Mulher se torna obesa após transplante de fezes; doadora estava acima do peso

Por mais estranho que pareça, o transplante de fezes é considerado um ótimo tratamento para uma variedade de doenças gastrointestinais.

No procedimento médico, as fezes do doador são enxaguadas e coadas antes de serem introduzidas no receptor, seja por meio de um enema, de uma endoscopia, ou de pílula, por via oral. A ideia é substituir bactérias saudáveis ​​no intestino depois que o seu equilíbrio foi alterado, por exemplo, pelo uso de antibióticos.

Recentemente, uma mulher de 32 anos que sofria com infecções crônicas causadas pela Clostridium difficile, uma bactéria super resistente a antibióticos, foi curada com um transplante de fezes. Entretanto, como efeito colateral do tratamento, ela começou a engordar, sendo declarada obesa dois anos e meio depois.

Segundo o IFLS, a doadora das fezes (sua própria filha) estava acima do peso, mas a receptora nunca havia lutado contra a balança antes.

“Estamos investigando se algumas dessas bactérias‘ boas’ que transplantamos podem ter tido um impacto negativo sobre o metabolismo dela.” – Declarou Kelly Colleen, a autora do relatório médico sobre o caso.

Esta não seria a primeira vez em que uma associação entre bactérias intestinais e peso foi relatada. Vários estudos em animais mostraram que o transplante fecal de um camundongo obeso para um camundongo de peso normal pode causar um aumento significativo na gordura.

No entanto, também existem vários outros fatores possíveis que podem explicar o ganho de peso, por exemplo, um aumento no apetite após a resolução da infecção.