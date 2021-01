3 dicas simples para tirar o cheiro de tinta fresca da sua casa

Estar em uma casa recém-pintada pode ser bastante desagradável, graças ao forte cheiro que a maioria das tintas comercializadas atualmente (principalmente as sintéticas) soltam quando estão frescas.

Em uma situação dessas, é comum que algumas pessoas sintam dores de cabeça e enjoos. Para quem sofre com as crises de enxaqueca então, pintar a casa pode ser um pesadelo, afinal: a maioria das tintas realmente são tóxicas, podendo causar problemas à nossa saúde.

Entretanto, algumas medidas super simples podem amenizar esse mal. Preparamos uma listinha com 3 dicas para acelerar o processo de neutralização do odor de tinta fresca. Vamos ver quais são?

1) Coloque uma cebola cortada em rodelas dentro de uma bacia com água no meio do ambiente que foi pintado: ela rapidamente irá absorver todo o cheiro desagradável do local.

2) Encha uma bacia ou balde com água. Em seguida, adicione uma xícara de vinagre. Finalmente, coloque o recipiente com a mistura no centro do ambiente que foi pintado.

3) Se não quiser usar água, não tem problema: existe a opção de colocar uma cebola partida ao meio com a parte cortada para cima no centro do ambiente.

Simples não? Santa cebola! Santo vinagre! Fonte: Royal Supermercados.