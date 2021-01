Pandemia gera onda de suicídios na França; pequenos empresários buscam ajuda psicológica

A crise econômica causada pela pandemia vem gerando uma onda de suicídios na França. A depressão e a ansiedade atingem principalmente pequenos empresários que enfrentaram a quebra de seus negócios, a impossibilidade de continuar sustentando seus funcionários e a falta de perspectivas para o futuro.

Para atenuar o fenômeno, um Tribunal de Comércio próximo a Paris começou a oferecer tratamento psicológico gratuito a empregadores que estão à beira do suicídio. Segundo o Clarín, cada um deles terá direito a cinco consultas com profissionais em consultórios de psicologia.

"Tive a sensação de ir de herói a zero. Anunciar aos meus colaboradores, aos meus clientes, aos meus sócios, à minha família, a realidade de uma situação que já não aguentava mais, mas me sinto culpado, com vergonha de não a ter antecipado. Eu, que tive sucesso em tudo, dessa vez estraguei tudo.” – Declarou Bastian Brunis, sócio da empresa de comunicação Solicom.

“Os chefes da empresa raramente falam sobre suas dificuldades. Isso é acompanhado por um sentimento muito forte de culpa ou negação. Eles sempre têm a impressão de serem responsáveis ​​pelo que lhes acontece. É um círculo vicioso, ao qual se segue rigorosamente: falência, divórcio, depressão e morte. A APESA é a última etapa antes da morte.” – Continua Brunis, que aceitou receber ajuda psicológical.

”Nem todos são ricos e as empresas não estão em dificuldades por conta do trabalho deles. Não podemos ficar insensíveis às suas angústias.” – Conclui.

Francis Griveau, presidente do tribunal, quer que a iniciativa seja vista como “aquela mão estendida”: “Não queremos ser vistos como coveiros de empresas, mas como auxiliares. Chegar aqui ao tribunal comercial não deve ser visto como infâmia." – Declarou.

Finalmente, ele também antecipa grandes dificuldades para as empresas nos meses de março e abril, um mês de pagamento de impostos na França.