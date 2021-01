Facebook anuncia o fim da popular função 'curtir'; entenda

Como alguns usuários já perceberam, a função ‘curtir’ não está mais disponível nas páginas do Facebook. Agora, só é possível seguir uma fan page na rede social – e não mais curti-la.

Segundo o Métro Quebec, antes da mudança, quase sempre havia uma diferença entre o número de curtidas e o número de seguidores de uma página.

De acordo com o Facebook, as assinaturas são muito mais relevantes do que as curtidas para determinar quem deseja ver as postagens de uma página em seu feed – daí a decisão de eliminá-las discretamente.

Em sua versão clássica uma curtida era o equivalente a uma assinatura automática. Entretanto, agora o usuário pode decidir cancelar a sua inscrição em uma determinada página (para não ver mais suas postagens), mas continuar mostrando apoio aos criadores.

Por enquanto, o Facebook permite que os proprietários de páginas adiem a atualização e continuem usando a versão clássica. No entanto, a julgar pela história da rede social, muitas vezes é uma questão de tempo até que Mark Zuckerberg imponha sua nova maneira de fazer as coisas a todos os seus seguidores.