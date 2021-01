Vídeo registra tubarão se movimentando em área onde mulher foi atacada pouco tempo antes

Um novo vídeo registrou um tubarão se movimentando em uma área onde uma mulher foi atacada pouco tempo antes.

O ‘Departamento de Terras e Recursos Naturais’ obteve as imagens de vídeo de um operador de drone que capturou o momento.

Conforme revelado pela emissora local ‘KHON2 News’, a vítima foi mordida na perna, na semana passada.

O registro motivou o alerta das autoridades, e o caso aconteceu no Havaí (Estados Unidos), circulando pelas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, ela passa bem, apesar do grande susto. Confira o registro impressionante:

