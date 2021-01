Polêmica no Instagram: Azealia Banks cria altar com o crânio de Lúcifer, seu falecido gato de estimação

Na última terça-feira, Azealia Banks mostrou aos seus seguidores no Instagram um altar montado com o crânio de Lúcifer, seu falecido gato de estimação.

Segundo o Daily Mail, um dia antes, a rapper dos Estados Unidos havia chocado as redes sociais ao aparecer exumando o corpo do animal, morto há 3 meses, e preparando uma sopa com seus restos mortais.

Entretanto, alguns usuários defenderam Banks, alegando que seus atos não são frutos de problemas psicológicos, mas apenas rituais religiosos: a rapper é praticante da Santería, que tem as suas raízes na religião iorubá, no cristianismo e nas religiões dos povos indígenas das Américas.

Reprodução / Daily Mail

VEJA MAIS:

◦ Designer cria película de vitral de igreja para colar na janela do avião

◦ Rosto de corvo e um grito assustador: conheça o 'Papagaio Drácula'

◦ Policiais chegam para interromper festa de swing, mas são confundidos com strippers contratados

"Azealia também é religiosa e segue a santeria. Por ser muito apegada (ao seu gato de estimação), Azealia Banks decidiu o desenterrar e fazer um ritual. Ela, inclusive, está contando no Instagram como está sendo sua experiência em tentar se tornar vegana." – Escreveu um usuário no Twitter.

"Vocês podem ter todas as críticas do mundo quanto a Azealia Banks enquanto pessoa ou artista, mas ela lidou com o gato dela segundo um ritual funerário das práticas religiosas dela, e isso não se critica. Isso é só intolerância religiosa e racismo mesmo, e não se internam pessoas." – Concluiu outro.