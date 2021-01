Vídeo que flagra rato em pizzaria famosa se torna viral no Twitter

Por mais que personagens como Remy, o famoso rato cozinheiro de “Ratatouille”, tenham feito sucesso com o público, na vida real os roedores podem transmitir doenças e devem ficar bem longe dos restaurantes.

Esta semana, usuários do Twitter relembraram o sucesso da Disney com um vídeo que dizia ter flagrado um rato em uma pizzaria no litoral espanhol: "Se você quiser uma pizza feita por Remy de Ratatouille, vá até a Telepizza de Orzán", escreveu quem divulgou a gravação.

Si queréis una pizza hecha por el mismísimo Remy de Ratatouille id al Telepizza de Orzán 👌🏻 pic.twitter.com/jMowovUEcr — Leo Otero (@leoocai11) January 11, 2021

De acordo com o portal 20 Minutos, o caso na verdade aconteceu Santurtzi, em Buscaia. A Telepizza respondeu que franquia está passando por controles sanitários.

“Todos os alimentos e embalagens da loja foram descartados por medida de higiene. Enquanto o processo de desinfecção de toda a loja for concluído, a loja permanecerá fechada ao público”, afirma a empresa.