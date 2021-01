Mutilação animal: peixe-boi tem a palavra 'Trump' gravada em suas costas

Um peixe-boi foi mutilado, tendo a palavra ‘Trump’ gravada em suas costas. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o IFLS, o ataque ao animal (que está ameaçado de extinção) não foi o primeiro do tipo no país. Em agosto de 2020, um urso foi encontrado com um adesivo de Trump colado em seu rastreador.

O responsável pelo ato bárbaro poderá ser multado em até 100 mil dólares (o equivalente a 542 mil reais, na cotação atual da moeda brasileira).

⚠️HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word "Trump" on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5

