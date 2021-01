Caso Madeleine McCann: Polícia encontra evidência importante para as investigações

Depois que o pedófilo alemão Christian Brueckner se tornou o principal suspeito pelo desaparecimento da menina Madeleine McCann, em 2007, as autoridades alemãs continuam atrás de provas cruciais para investigação.

De acordo com o The Scottish Sun, uma prova chave finalmente foi encontrada: um automavel motorhome Volkswagen, no qual Brueckner morou na época em que a menina britânica de 3 anos desapareceu na Praia da Luz, em Portugal.

O acusado vendou o carro em 2015 para um concessionário alemão divulgado como Peter W, quem “nunca pensou estar se envolvendo em um caso tão complexo”, como revelou a fonte.

O automóvel foi examinado por uma equipe forense em busca de qualquer evidência que pudesse ajudar a levar o pedófilo alemão a julgamento.

As autoridades alemãs esperam que este achado e novos interrogatórios em Portugal feitos com pessoas que conheceram Brueckner, ajudem a encontrar as provas que faltavam para interrogar o principal suspeito e tentar obter uma confissão dos fatos.