Vídeo desesperador: adolescente curioso tenta lamber poste congelado e acaba com a língua presa

Já diz o velho ditado: a curiosidade matou o gato. Ou, nesse caso, deixou o gato preso.

Um adolescente de 15 anos tentou lamber um poste de aço congelado e acabou com a sua língua presa. Segundo o SCMP, o caso aconteceu na China.

No momento da lambida desastrosa, a temperatura no local era de 16 graus negativos. Ele já tinha ouvido falar no fenômeno em desenhos animados, mas resolveu descobrir por conta própria se era verdade.

VEJA MAIS:

◦ Homem é hospitalizado após tapar a boca e o nariz enquanto espirrava

◦ Déjà vu: cientistas explicam a estranha sensação de já ter vivido algo antes

◦ Engenheiras chilenas criam tomada que tira eletricidade das plantas

Desesperado, o adolescente pegou seu telefone celular no bolso para pedir ajuda mas, por razões óbvias, não conseguiu se fazer entender. Foi quando o dono de uma loja próxima ao poste o viu e levou um copo de água morna para ajudá-lo.

Uma câmera de segurança registrou a cena insólita. Confira o vídeo abaixo. Mas atenção, crianças: não tentem isso em casa, principalmente em tempos de pandemia…