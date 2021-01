Veja 4 dicas super simples para controlar a caspa

A caspa é uma condição que causa o aparecimento repentino de flocos brancos de pele no couro cabeludo. Freqüentemente é acompanhada de coceira. A sua causa exata ainda é desconhecida, mas há vários fatores aumentam o risco do seu aparecimento.

A caspa não está relacionado à falta de higiene pessoal, mas os flocos podem ficar ainda mais visíveis se a pessoa não lavar ou escovar os cabelos com frequência.4200

Ter caspa pode ser uma condição um pouco embaraçosa e difícil de ser tratada, mas há ajuda disponível. Recentemente, o Medical News Today publicou 4 dicas para ajudar no seu controle. Vamos ver quais são?

1) Gerencie o estresse.

O estresse pode ser um gatilho da caspa em algumas pessoas, portanto gerenciá-lo pode reduzir o seu aparecimento.

2) Lave os cabelos com mais frequência.

Se você tem o couro cabeludo oleoso, lavar os cabelos diariamente pode ajudar.

3) Luz do sol.

Um pouco de exposição à luz do sol todos os dias pode ser útil não apenas para a caspa, mas para a nossa saúde em geral.

4) Óleo da árvore do chá.

Embora haja poucas evidências, algumas pessoas acreditam que as infusões que incluem o óleo da árvore do chá ajudam a reduzir a caspa. Mas tenha cuidado: esse método alternativo pode causar reações alérgicas em algumas pessoas.