Corajoso! Vídeo flagra embate entre cachorro de rua e leoa; veja

Em uma luta entre uma leoa e um cachorro de rua, quem você acredita que vence?

Embora a resposta de muitos à pergunta feita anteriormente possa ser o felino, a verdade é que o instinto animal pode surpreender diversas pessoas.

Ontem (10) um vídeo publicado por Parveen Kaswan, colaborador do Serviço Florestal da Índia (IFS – sigla em inglês), mostra justamente um breve enfrentamento entre estes dois animais.

Na gravação, é possível escutar rugidos e latidos, além de tentativas frustradas de ataque da leoa ao cachorro.

De toda forma, mesmo tendo coragem de enfrentar o felino, o cachorro acaba deixando o local, para que não se convertesse possivelmente na próxima refeição.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021