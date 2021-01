Capacetes humanoides personalizáveis fazem sucesso nas redes; veja fotos

Um designer indiano criou uma coleção de capacetes para motos com formatos humanoides personalizáveis que imitam a cabeça dos motociclistas. A criação inusitada, que reproduz com fidelidade diferentes tons de pele e tipos de cabelo, fez sucesso nas redes.

“Eu venho do estado de Kerala, no sul da Índia, e atualmente resido em Dubai. Toda a minha vida sempre fui um motociclista apaixonado. Eu amo tudo sobre motociclismo, exceto os capacetes (o equipamento mais desconfortável que você poderia usar).” – Escreveu Jyo John Mulloor, em sua conta no Behance.

“O projeto é resultado da minha extrema antipatia em usar um pedaço de metal grosso e desajeitado que simplesmente não é tão confortável quanto usar uma bandana, boné ou nada.” – Continua.

“Para piorar, e se o capacete realmente se parecesse com a sua própria cabeça? Sim! Um capacete totalmente personalizável onde você pode ter uma imagem de sua cabeça ganha impressa nele.”

Por enquanto, o projeto ainda não saiu do papel. Entretanto, o designer ressalta que, devido ao sucesso dos protótipos virtuais, várias marcas o estariam procurando para lançá-los oficialmente.