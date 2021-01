Vídeo mostra mulher que captura e faz sopa de cobras venenosas em Hong Kong

As cobras estão muito presentes na cultura asiática e em Hong Kong, uma mulher é certificada para capturar e vender sopas de cobras venenosas em seu restaurante. Ela é chamada de “Snake Queen”.

De acordo com o blog Brandozin, Chau Ka-ling herdou o restaurante do seu pai, o “Snake King”. Sua sopa, especialmente a de cobra-rei, uma das maiores serpentes venenosas do mundo, é considerada uma iguaria.

Confira mais vídeos:

“Kaling puxou uma cobra e enrolou em sua mão. Ela segurou a cabeça da cobra e com um alicate arrancou os dentes da cobra. Segundo ela, uma vez que os dentes fossem arrancados, o veneno de uma cobra seria removido”, escreveram.

O alimento é popular em Hong Kong, pois tem a fama de trazer calor durante o inverno. A preparação é feita com frango, cobra, abalone, cogumelos, porco, ervas e porções generosas de gengibre. Algumas pessoas também como a vesícula biliar do animal crua, conhecida na cultura como um alimento medicinal que aumenta a circulação corporal, cura reumatismo e osteoporose, e também é afrodisíaco.

Confira o vídeo: