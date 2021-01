Veja 4 dicas para tirar o cheiro de xixi de gato da sua casa

Donos de uma personalidade forte, os gatos são criaturas apaixonantes. Entretanto, o cheiro do seu xixi, que é muito concentrado (os felinos, em geral, bebem pouca água), pode ser bastante desagradável.

Preparamos uma lista com 3 dicas para você saber o que fazer quando o seu gato ‘errar a mira’ (caixa de areia para quê, não é mesmo?) e sujar o tapete, sofá ou colchão da sua casa. Veja abaixo:

1) Use papel toalha para absorver o líquido. Caso o xixi já esteja seco, você pode umedecer um pouco de papel toalha e deixá-lo agir sobre o local que está com o cheiro ruim.

2) Não esfregue o xixi! Ao contrário do que pode parecer, esfregar o local só vai fazer com que o líquido penetre ainda mais no tecido. No máximo, dê umas batidinhas com a mão sobre o papel toalha.

3) Aplique uma mistura de uma parte de vinagre branco com três partes de água no local afetado. Remova o excesso com um pano limpo e deixe secar.

4) Fique atento à saúde do seu gato. Algumas vezes, o xixi fora da caixa de areia pode indicar infecção urinária.

Fonte: Patas da Casa.