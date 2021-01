Homem é resgatado morando pelado em cima de árvore rodeada por crocodilos e polícia se surpreende ao descobrir sua identidade

Dois pescadores australianos , salvaram um homem de 40 anos que encontraram vivendo em uma árvore em um manguezal rodeado por crocodilos.

De acordo com o portal 20 minutos, os pescadores estavam montando algumas armadilhas para caranguejos em seu barco quando de repente ouviram os gritos de um homem. Eles rapidamente vieram em seu auxílio e viram o sujeito empoleirado em uma árvore, onde confessou ter passado quatro dias comendo caramujos e sem água potável.

Naked fugitive rescued from mangroves by Australian fishermen

Two fishermen have rescued a naked fugitive who they found clinging to trees over a crocodile-infested swamp in northern Australia.

Kev Joiner and Cam…

me: https://t.co/fh5JD5mlH8

to know: https://t.co/nElCLjTvrU pic.twitter.com/QfkCa35nTU

— Manib Kumar (@ManibKumar15) January 5, 2021