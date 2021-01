Covid-19: repórter recebe a notícia da morte de sua esposa ao vivo na TV; veja o vídeo

Um dos piores momentos da vida do repórter colombiano Carlos Adolfo Méndez foi transmitido ao vivo na TV: receber a notícia da morte da sua esposa.

Carlos estava do lado de fora da Clínica San José de Cúcuta, na Colômbia, dando a notícia da morte de um médico que trabalhava no local. Foi quando chegou uma notícia de última hora: “Acabou de falecer a enfermeira Alba Victoria Leguizamón Bermúdez, ela lutava contra a Covid-19. Ela era a mãe do meu filho, infelizmente ela perdeu a vida." – Leu, com a voz embargada.

Segundo o Clarín, a enfermeira Alba Victoria Leguizamón Bermúdez trabalhava na clínica há 33 anos. Ela havia sido infectada com o coronavírus há duas semanas e foi internada após apresentar sintomas graves da doença. “Você tem que ser forte quando seus entes queridos vão embora, como no meu caso” – Acrescentou o repórter, visivelmente emocionado.

A Covid-19 já matou mais de 45 mil pessoas na Colômbia. A população do país aguarda ansiosamente a chegada da vacina contra a doença. Para ver o triste vídeo, clique aqui.