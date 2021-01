5 dicas para evitar a visita de cupins em casa

Os cupins são uma das pragas domésticas mais comuns em países de clima tropical, como o Brasil. Esses insetos se alimentam de madeira e outros objetos de celulose – como livros e caixas de papelão – e deixam um verdadeiro rastro de destruição por onde passam, causando enormes prejuízos financeiros.

Entretanto, algumas medidas simples podem ser úteis para mantê-los bem longe da sua casa. Vamos ver quais são?

1) Esteja atento.

Caso aviste pó branco no chão, fique atento: essas são as fezes dos cupins, que já podem estar instalados na sua casa.

2) Use papelão para atraí-los.

Os cupins se alimentam de celulose, uma substância que compõe o papelão. Logo, você pode usar pedaços umedecidos do material para atraí-los para fora de seus ninhos.

3) Evite a umidade e os fungos.

Cupins gostam de umidade e também dos fungos que crescem com ela. Portanto, deixe a sua casa sempre seca e bem ventilada.

4) Cuidado com as plantas.

Os cupins podem criar suas colônias nas palhas que protegem as raízes e os caules das plantas. Portanto, escolha uma proteção mais adequada para as suas plantinhas – como pedras – para evitar que os insetos indesejados se proliferem.

5) Desesperar, jamais.

Caso descubra uma infestação de cupins, chame um profissional ou uma empresa que preste o serviço de dedetização. Tentar resolver tudo sozinho pode acabar sendo o barato que sai caro…

Fonte: Seleções.