Mulher viraliza ao responder usuário que dizia que ela era “velha demais para se vestir como adolescente”

Roupa não tem idade. Não importa o que os outros pensem. O importante é como você se sente. A influencer Lonni, de 50 anos, sabe disso. No entanto, recentemente recebeu um comentário ofensivo dizendo que ela era “velha demais para se vestir como adolescente”.

Lonni não se desanimou e decidiu fazer um vídeo respondendo o usuário. “Não deixem as pessoas pararem você. Eu não costumo responder comentário como estes, porque na verdade eu não me importo com que eles pensam. Mas eles fazem as pessoas pararem de se vestirem como querem”, explica.

