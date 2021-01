Investigação sobre o caso Madeleine McCann continua aberta em 2021, mas não entrega atualizações promissoras

Em 3 de maio de 2007, Madeleine McCann , então com três anos, se tornou um dos casos de desaparecimento mais conhecidos no mundo todo. A menina britânica sumiu sem deixar rastros do quarto de hotel que estava hospedada na Praia da Luz, em Portugal, quando seus pais estavam comendo em um restaurante próximo.

Em 2020, as investigações tomaram um novo rumo após Christian Brückner, um agressor sexual infantil, se tornar o principal suspeito. O alemão de 44 anos atualmente cumpre uma pena de vários anos por estupro.

No entanto, de acordo com o portal de notícias alemão GMX, mesmo após as atualizações promissoras que levaram investigadores a revelar o encontra de “evidências conclusivas”, a previsão para a finalização do caso continua incerta.

O porta-voz das investigações Hans Christian Wolters, enfatizou que não se sabe quando e com que resultado as investigações vão terminar: "Esperamos, no entanto, poder esclarecer o desaparecimento de Madeleine McCann", explicou.

Para 2021, ele também disse que espero pelo menos que as investigações individuais do suspeito acusado por vários crimes possam ser concluídas este ano.

A polícia alemã é responsável pelo caso de Madeleine McCann porque o suspeito foi preso enquanto residia no país de origem. Um interrogatório do acusado está atualmente pendente e deve ocorrer dependendo do desenrolar da investigação.