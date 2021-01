‘Assim fica mais gostoso’: Cozinheiro é flagrado passando pedaço de carne na axila e barriga em restaurante

Você possivelmente deve se preocupar em escolher um local adequado, quando busca por um espaço para fazer suas refeições, uma vez decidido comer algo fora de casa, não é mesmo?

A organização do restaurante, limpeza e opções do cardápio são alguns dos fatores que as pessoas levam em consideração quando optam por um lugar diferente para comer.

Recentemente, um vídeo compartilhado por uma página no Instagram, mostra uma situação que aconteceu em uma cidade argentina e que deixou várias pessoas indignadas.

Veja também:

Nas imagens que circulam nas redes, um homem, que supostamente seria o cozinheiro de um restaurante, é flagrado com um alimento, que seria utilizado para preparar uma receita de milanesa.

Todo o ocorrido estaria bem, se não fosse por um pequeno detalhe, ele começa a passar o alimento na região das axilas e de sua barriga.

Em espanhol e em meio à filmagem, o homem fala: “É assim que a comida fica mais gostosa”.

Não há informações sobre o empreendimento em qual o fato ocorreu e nem se alguma medida foi adotada sobre a atitude do colaborador.

Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram que mostra toda a situação.