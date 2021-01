Tudo por um like? Vídeo flagra mulher se pendurando em sacada de prédio para tirar selfie

Vale tudo por um like? Um vídeo compartilhado em uma reportagem de um jornal australiano mostra uma situação que poderia ter acabado em um acidente fatal. Nas imagens, que deixaram diversos internautas apreensivos, uma mulher é flagrada se pendurando na sacada de um prédio, em seu 11º andar, e o motivo? Uma selfie.

Junto com o vídeo, o jornal 9News Australia, que compartilhou a gravação ontem (5), escreveu o seguinte: “A apenas um escorregão da morte, arriscando tudo por uma foto”.

Por sorte, neste caso, ao que se sabe, a mulher conseguiu retornar para dentro da varanda. De toda forma, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida.

Embora nesta situação nada grave tenha acontecido, diversos outros fatos já foram registrados com acidentes fatais.

Quer saber mais sobre tudo que aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter.

Just one slip away from death, risking it all for a photo…#9News can #EXCLUSIVELY show you this stomach-dropping balcony stunt on the Sunshine Coast. @SallyGyte #9News pic.twitter.com/PfYCMeRIWE

— 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2021