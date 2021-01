Mulher com dor de ouvido descobre no médico que tinha aranha no canal auditivo

A norte-americana Susie Torres procurou um médico especializado quando começou a sentir um desconforto no ouvido, como se tivesse água no canal auditivo, mas o que ouviu do otorrino a deixou horrorizada.

Reprodução

Durante o exame, o médico descobriu que a mulher tinha uma pequena aranha violinista vivendo no interior de seu ouvido.

A aranha violinista ou aranha eremita marrom é originária da América do Norte e normalmente habita rochas, pedras e madeiras. E é venenosa, mesmo sendo um espécime de pequeno porte.

Felizmente, a aranha não a mordeu, mas desde então Susie só consegue dormir com bolinhas de algodão tampando os ouvidos, pois está com medo que outro inseto resolva fazer sua orelha de casa novamente. (Com Global News)