Derretimento de gelo na Sibéria revela rinoceronte peludo incrivelmente bem preservado

Um rinoceronte-lanudo (Coelodonta antiquitatis) incrivelmente bem preservado foi revelado pelo derretimento do pergelissolo – uma camada de solo permanentemente congelada – na Sibéria.

Segundo o IFLS, o animal da Era do Gelo morreu jovem, com três ou quatro anos de idade, entre 20.000 e 50.000 anos atrás. Sua carcaça está bem preservada é possível observar sua lã de cor marrom, seu chifre e seus dentes.

"Ele vivia separado de sua mãe quando morreu, provavelmente por afogamento." – Declarou Dr. Valery Plotnikov da Academia de Ciências da República de Sakha, uma divisão federal da Rússia.

Reprodução / Wikimedia Commons

"Seu sexo ainda é desconhecido. Também estamos aguardando as análises de radiocarbono para definir quando ele viveu." – Continuou o especialista.

O único rinoceronte-lanudo do mundo foi descoberto em 2014, ajudando a provar a existência da espécie, algo que antes só podia ser sugerido através de pinturas rupestres. Agora, este novo espécime adicionou a evidência de que os rinocerontes, que atualmente vivem no calor da África e do sudeste asiático, também já foram adaptados aos climas mais frios.

Reprodução / Wikimedia Commons

Devido ao aquecimento da região, o permafrost está descongelando, principalmente durante os meses de verão. Embora isso possa não ser bom para a atmosfera, é um tesouro quando se trata de revelar feras antigas. Nos últimos anos, surgiram filhotes de lobo ancestrais, mamutes ‘pigmeus’, leões das cavernas, pássaros, potros minúsculos e até um curioso filhote de proto-cão.