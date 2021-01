China condena empresário à morte por corrupção

O empresário chinês Lai Xiaomin foi condenado à pena de morte nesta terça-feira por corrupção e bigamia, de acordo com informações da Ansa.

Xiaomin é ex-presidente do China Huarong Asset Managment, um dos maiores conglomerados financeiros do país e já tinha atuado também no Banco Central da China.

De acordo com as autoridades, o empresário recebeu US$ 260 milhões em subornos e viveu com várias mulheres fora do casamento e teve filhos com elas. Em janeiro do ano passado a emissora estatal do país mostrou uma confissão pública do empresário.

A condenação de Lai Xiaomin seria parte de uma campanha anticorrupção iniciada pelo presidente chinês, Xi Jinping, contra membros do Partido Comunista Chinês.