Galeria de fotos: como era o 'McTrain', o trem do McDonald's

Pouca gente sabe mas, na Alemanha dos anos 1990, dois vagões de um trem ativo foram convertidos em um McDonald's.

O 'McTrain', como era conhecido, começou sua breve história em 1992, quando a Rede Ferroviária Federal Alemã concordou em terceirizar serviços de longa distância para a rede de fast-food estadunidense.

Segundo o Strambotic, os vagões foram instalados com fritadeiras, cafeteiras, máquinas de refrigerantes e 27 assentos (passageiros da primeira e da segunda classe podiam fazer seus pedidos com garçons itinerantes). O cardápio englobava tanto as ofertas padrão do McDonald's, como hambúrgueres e batatas fritas, quanto alguns pratos regionais como espaguete e linguiça vienense.

Entretanto, apesar de todos os esforços, o ‘McTrain’ não teve sucesso com os viajantes alemães: a reputação de comida rápida e barata dificultava as vendas, principalmente entre os ricos, acostumados a comer melhor em outras rotas.

Além do mais, se alguma pessoa da equipe de cozinha se atrasasse para o turno – digamos, depois da partida do trem – ela não apareceria de jeito nenhum. Para complicar as coisas, na época, as passagens aéreas de curta distância estavam se popularizando, ‘roubando’ os passageiros dos trens.

E assim, em 1995, após dois anos de má recepção, a estatal alemã abandonou o McDonald’s e seu experimento, que se mostrou um fracasso retumbante. Hoje, o ‘McTrain’ vive apenas nas fotos que ocasionalmente circulam na internet.