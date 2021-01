Afundamento do solo afetará 19% da população da Terra

Uma nova análise indicou que o afundamento do solo – também conhecido como ‘subsidência’ – pode afetar 19% da população mundial nas próximas décadas.

Segundo o IFLS, o fenômeno é desencadeado por processos como o esgotamento das águas subterrâneas e pode danificar edifícios e infraestruturas nas áreas afetadas.

Prevê-se que a demanda por água subterrânea (dado o crescimento populacional) e as mudanças climáticas (que produzem secas longas e severas) vão agravar o movimento.

As taxas de subsidência no México são algumas das mais altas do mundo, chegando a 30 centímetros por ano. O Irã tem algumas das cidades que afundam mais rapidamente: são até 25 centímetros por ano.

No século passado, Tóquio viu 4 metros de afundamento, e o Vale Central da California, nos Estados Unidos, viu 9. A Holanda já está 25% por cento abaixo do nível do mar, principalmente devido à subsidência. Jacarta, a capital da Indonésia, sofreu uma redução tão severa que o governo está planejando mover a capital para a ilha de Bornéu.

O resultado da análise sugere que 8% da superfície terrestre está ameaçada, em áreas que concentram mais de 1 bilhão de pessoas (19% da população mundial).