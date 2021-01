Vídeos de encontro entre píton e tigre, criança que confundiu cobra com graveto e ataque de cobra a bicicleta em movimento que fizeram sucesso em 2020

Em 2020 os flagras de cenas inusitadas ou impressionantes envolvendo cobras fizeram sucesso no Metro World News. Confira os que mais foram acessados:

O vídeo que mostra como uma cobra consegue assustar um tigre se tornou viral nas redes sociais. A gravação foi feita em uma estrada de Karnataka, na Índia, no Parque Nacional Nagarhole, segundo o NDTV. Confira:

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0

De acordo com o portal Rare, o registro de uma brincadeira entre pai e filho acabou impressionando as redes sociais ao mostrar como a criança escapa de ser picada por uma cobra.

Nas imagens, é possível ver como um menino chamado Asher acaba agarrando uma cobra e jogando-a ao cachorro pensando que era um graveto.

I bet he thought it was stick to throw for the dog. 😳🐍🐕#viralhog #unexpected #snakes pic.twitter.com/uXLjzPItm2

— ViralHog (@ViralHog) June 29, 2020