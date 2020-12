Vídeo surpreendente mostra mulher neutralizando píton de 3 metros com as próprias mãos; cobra tentou resistir ao máximo

Esse é o típico vídeo que mostra uma situação que muitos consideram como um ato corajoso, mas que não deve ser de nenhuma maneira reproduzido por qualquer pessoa, devido ao risco de um acidente fatal.

Compartilhado ontem (28) por um canal no YouTube, uma gravação mostra uma mulher, voluntária do Corpo de Bombeiros da cidade de Tamborine, na Austrália, neutralizando uma cobra píton de 3 metros com as próprias mãos.

No vídeo, é possível ver que o réptil impõe bastante resistência, inclusive se enrolando nos braços da mulher que não teve a identidade revelada.

Por sorte, mesmo tentando de alguma forma não ser controlada, a cobra acaba sendo colocada dentro da caixa plástica.

Não há informações sobre o destino dado ao réptil.

O que fazer caso um aviste um animal selvagem?

Se em algum momento, você se deparar com uma situação deste tipo, não se aproxime e acione imediatamente o serviço de proteção animal de sua cidade.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.