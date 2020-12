Vídeo misterioso mostra jetpack a mais de 900 metros de altura; assista

Um vídeo que circula nas redes registra uma situação que intriga os internautas e fez muitos se perguntarem: é possível um jetpack voar a uma altura de mais de 900 metros?

O caso, que está sendo investigado pelo FBI, teria acontecido perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles.

Segundo a descrição do vídeo divulgado no Instagram pelo usuário @slingpilotacademy, a suspeita é de que possa se tratar também de um drone ou algo similar. “O vídeo parece mostrar um jetpack, mas também pode ser um drone ou algum outro objeto. Se for um 'cara em uma mochila a jato', resta saber se é um voo de teste legal”.

De acordo com o portal The Drive, um dos pilotos afirmou em entrevista que o objeto passou ao lado direito da aeronave e seguiu seu trajeto.

Para desvendar todas as informações e identificar o que de fato aconteceu, como informado anteriormente, o caso está sob investigação pela polícia.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram.