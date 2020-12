Após instalar câmera, donos descobrem que cachorro é responsável por ‘roubos’ em geladeira; assista

Você já passou por alguma situação em que deixou algo na geladeira que queria comer muito e depois acabou descobrindo que essa coisa sumiu? Um pedaço de pizza, a última fatia do bolo ou torta, uma lata de refrigerante ou qualquer outra coisa? Temos a certeza de que se sim, esta situação deve ter te deixado chateado e com raiva, não é mesmo?

Mas e se você descobrisse que a “pessoa” que está comendo suas coisas escondido é na verdade um cachorro? Sim, um cachorro.

Veja também:

Um vídeo divulgado em um perfil pet no Instagram, registrou um momento engraçado. Nele, com a legenda “Quem mais ama queijo?”, o dono do animal comenta que este alimento sempre sumia, então eles resolveram instalar uma câmera para ver o que de fato estava acontecendo, quando descobriram que na verdade seu cachorro era o “autor dos roubos”.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo divulgado no Instagram.