VÍDEO: Pai é nocauteado por canguru selvagem ao tentar proteger filhos; veja

Um vídeo registrado no último dia 25, Natal, mostra uma situação que embora possa ser inusitada para muitos, para os australianos pode não ser um fato atípico.

Para quem está curioso, um canguru selvagem foi flagrado atacando um homem, que tentava proteger seus filhos de um possível ataque animal.

De acordo com informações do portal Mídia News, o homem que aparece nas imagens é Mitchell Robinson e toda a situação teria acontecido em Nova Gales do Sul, estado australiano.

O que chama atenção nas imagens, além do ataque, é claro, é que o homem estava com o braço quebrado. Por sorte, embora o susto, Robinson só teve alguns arranhões.

Vale ressaltar que embora não seja uma presença incomum, os incêndios florestais que aconteceram em território australiano, incentivaram para que estas e outras espécies se movessem para zonas urbanas.

Quer saber mais sobre como tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo.