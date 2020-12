Vídeo mostra leão da montanha observando crianças andarem de bicicleta na Califórnia

Esse é o típico momento improvável, mas que de fato pode acabar acontecendo. Um vídeo divulgado no YouTube registrou um momento inusitado em um bairro da Califórnia, nos Estados Unidos.

Nas imagens publicadas em um canal, é possível ver uma pessoa gravando de dentro de sua casa um leão da montanha sentado observando as crianças andarem de bicicleta na rua.

Em entrevista ao periódico americano, KRON4, Timothy Kerrisk, responsável pela divulgação no YouTube, disse que acreditava tratar-se de um cachorro, mas logo percebeu que estava errado. “Achei que fosse o cachorro de alguém que tinha entrado no quintal e pensei, 'ei, dê o fora daqui!' Então mudou e foi quando eu pensei, 'Oh meu Deus! É um leão da montanha!'”.

Timothy reforçou ainda que após ver o animal, gritou para que as crianças fossem para dentro de suas casas.

O fato aconteceu em setembro, mas até hoje está repercutindo nas redes.

Quer conferir este momento? Assista o vídeo abaixo: