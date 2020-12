Vídeo: cliente surta com falta de catchup e arremessa lanche em funcionários

A notícia que havia acabado o catchup em uma unidade da rede de fast-food McDonald em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi o estopim para que o comerciante Luiz Rodrigo Franco Zucoloto se descontrolar, xingar funcionários, arremessar o lanche no chão e intimidar as pessoas que estavam dentro da loja.

O descontrole do cliente foi filmado e compartilhado nas redes sociais. "Toda vez eu sou tapeado aqui, sempre acaba o catchup. Está pensando o quê? Toda hora acaba o catchup nessa m#@$”, grita Zucoloto nas imagens gravadas.

Clientes que tentaram intervir a acalmá-lo também foram intimidados pelo comerciante, que sai aos berros da loja e continua a brigar com um funcionário no estacionamento.

Depois, mais calmo, em entrevista ao G1 o comerciante disse que se sentiu desrespeitado após ser mal atendido e pedir seu dinheiro de volta e agora, após a repercussão do vídeo, tem medo de ser linchado na rua.

Em nota, o McDonalds disse que não tolera nenhuma violência em suas unidades.

Veja o vídeo: