Vídeo do Baby Yoda curtindo um som no set de filmagem viraliza nas redes sociais

Um vídeo postado por um dos diretores da série “O Mandaloriano”, Roberto Rodriguez, viralizou nas redes sociais ao mostrar o Baby Yoda curtindo um som de violão nos bastidores da filmagem.

Na postagem, Rodrigues escreveru: “Aqui está um presente de Natal para todos vocês que me perguntam como é ficar com o Baby Yoda no set de O Mandaloriano”.

Enquanto o diretor faz um solo de violão, Baby Yoda balança a cabeça acompanhando a música e incentivando o músico.

O vídeo foi assistindo mais de 160 mil vezes.

Veja:

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) December 25, 2020