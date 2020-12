Vídeo mostra captura de cobra marrom de 2 metros na praia; espécie é responsável por matar mais humanos do que qualquer outra

O capturador de cobras Stuart McKenzie, do Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, foi chamado para capturar uma cobra marrom na praia de Mooloolaba, na Austrália. Esta é uma das cobras que mais mata no país.

De acordo com o Daily Mail, banhistas viram a cobra nadando no mar antes de se esconder em um buraco. Ela pode crescer até 2,5 metros de comprimento e é considerada uma das cobras mais perigosas do mundo, pois se uma picada não for tratada imediatamente pode matar uma pessoa em apenas meia hora.

Confira o vídeo a seguir ou clicando aqui: