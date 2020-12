Prego encontrado em câmara secreta pode ter sido usado na crucificação de Jesus

Arqueólogos encontraram enterrado em uma câmara secreta do Mosteiro de Milevski, na República Tcheca, um prego de 15 centímetros guardado dentro de uma caixa com uma cruz de ouro de 21 quilates.

Mas o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi uma inscrição feita na caixa, que traduzido significa “Jesus é o Rei”.

Embora não se possa afirmar com certeza de que o aquele prego seja o mesmo usado na crucificação de Cristo, os especialistas acreditam que o achado seja mais significativo do que o ‘relicário de São Mauro’e a hipótese não pode ser desprezada, uma vez que mosteiro era uma das instituições mais ricas de toda a região.

O relicário de São Mauro é uma caixa de ouro que supostamente contém os restos mortais do corpo de São Mauro, São João Batista e São Timóteo.

A sala secreta onde foi encontrada a caixa com o prego foi usada para esconder artefatos raros do mosteiro de ataques dos hussitas, no século 15. (Com Ladbible).