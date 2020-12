Doença mais mortal que a covid-19 pode estar a caminho, diz cientista

O cientista e professor Jean-Jacques Muyembe Tamfum, que ajudou a descobrir o vírus Ebola, acredita que a destruição da natureza e os mercados anti-higiênicos de comercialização de carne são responsáveis pelo aparecimento de novas doenças zoonóticas mais mortais do que a covid-19.

Assim como a covid-19, o Ebola é uma doença zoonótica, onde os patógenos saltam dos animais para os humanos, mas o Ebola tem uma taxa de mortalidade de 50% a 90%.

A devastação do meio ambiente está levando animais silvestres a conviverem com os seres humanos, e o resultado disso pode ser desastroso, como ocorreu em Wuhan, onde até agora a tese mais provável é de que a covid-19 tenha relação com os morcegos locais.

Por isso, de acordo com Muyembe, uma futura pandemia será mais devastadora do que a do coronavírus, que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo.

Atualmente, o cientista dirige o Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, e sua declaração correm em um momento em que uma equipe de médicos e cientistas acompanham uma mulher internada que apresenta sinais de febre hemorrágica.

Os cientistas estão preocupados de que ela seja a paciente zero de uma nova doença, que se espalha tão rapidamente quanto o coronavírus, mas tenha a terrível taxa de mortalidade do Ebola.

Se isso for comprovado, de acordo com o cientista, o resultado pode ser apocalíptico. (Com Daily Star)