A história por trás do vídeo viral de uma píton que é impedida de comer um cervo

E junho de 2020, um dos vídeos virais mais assistidos foi de uma píton que é flagrada a ponto de comer um cervo, mas acaba sendo impedida por um homem. Enquanto muitos aplaudiram a atitude, outros foram mais conscientes e entenderam que os humanos não deveriam interferir na natureza.

“O salvador do cervo agiu bem? Obviamente que não. (…) A cena foi gravada no zoológico aberto Khao Kheow, um complexo compartilhado por várias espécies, no qual os visitantes podem fazer um passeio estipulado, sem sair do veículo”, explicou o portal Inspired Traveler.

A cena filmada na Tailândia, mostra a estratégia de caça da píton. A cobra possui um metabolismo muito lento, e nunca poderia realizar perseguições. Por isso, ela costuma caçar com uma emboscada, escondendo-se entre a vegetação ou caindo do topo de uma árvore sobre a presa surpreendida.

Os mamíferos, por outro lado, são rápidos e ágeis, alvos nada fáceis e que tornam a alimentação desse tipo de cobra uma jornada complexa.

