Vídeo mostra momento de desespero em que criança é picada por cobra mortal

Um vídeo que mostra as imagens de desespero de uma menina de apenas três anos sendo mordida por uma cobra venenosa. Ela foi salva graças à inteligência da sua avó, Jill.

De acordo com o Daily Mail, Lucia Carna brincava no quintal da avó em Mandurah, na Austrália, quando acidentalmente pisou no que se acredita ser uma cobra marrom manchada.

Jill resolveu amarrar as pernas da menina e mantê-la bem imóvel até que uma ambulância chegasse e foi este tratamento rápido de primeiros socorros que pode ter salvado a vida da menina.

“O que nos disseram no hospital foi que as ações da avó imediatamente depois da picada fizeram uma enorme diferença”, disse a mãe da menina, Holly Carna.

“O objetivo de uma bandagem de pressão é tentar retardar a disseminação do veneno para a circulação e prevenir a parada cardíaca precoce”, disse Stephen Grainger, médico de emergência que tratou de Lúcia.

Confira mais vídeos:

Em abril deste ano, câmeras de segurança gravaram o momento em que uma mãe agiu rápido para afastar as filhas de uma cobra marrom que as surpreendeu na porta de casa. Segundo o Australian Reptile Park, a cobra marrom é extremamente venenosa e altamente agressiva, sendo a espécie responsável pelo maior número de mortes causadas por picadas de cobra na Austrália.