Mulher diz ter encontrado rosto de Jesus em couve de bruxelas do Natal

Certamente você já presenciou uma cena de pareidolia, um fenômeno psicológico que faz as pessoas descobrirem rostos em objetos inanimados. Shaunagh Roberts, de 34 anos, foi para o Twitter contar que ao cortar couves de bruxelas viu um rosto bastante reconhecível nos vegetais.

“Eu estava tirando os vegetais, cobrindo e preparando-os. Quando vi o rosto, lembro-me de ter pensado: 'Meu Deus, pode ser Jesus', já que o Natal estava tão próximo", disse Shaunagh. "Achei engraçado e foi ainda mais porque o encontrei pouco antes do Natal. Quando vi o rosto, gritei para as crianças: 'Olha, não sei se é Johnny Deep ou Jesus."

Reprodução / Twitter

"Não sou particularmente religiosa, eu me descreveria como muito aberta. Gosto de explorar todos os elementos das religiões e crenças das pessoas, então provavelmente me descreveria como espiritual", acrescentou a mulher. Além disso, reconheceu que, quando o vegetal começou a ficar menos parecido com o santo, ele o jogou na lata de lixo.