Vídeo mostra luta intensa entre cobra e pica-pau que tenta defender seu ninho

Um vídeo que mostra a luta de um pica-pau contra uma cobra de 3 metros para defender seu ninho se popularizou e as imagens fazem sucesso na Internet.

De acordo com o portal All India Roundup, a gravação que voltou a se tornar viral mais na verdade data de 2009, foi filmada em Yarapa, no Peru.

Um engenheiro israelense chamado Assaf Admoni, de 38 anos, flagrou o momento de tensão e disse:

Confira mais vídeos:

“Achamos que a cobra estava procurando ovos ou filhotes e o pica-pau chegou e descobriu que ela havia se mudado enquanto ela estava fora. Realmente parecia que a fêmea estava agindo freneticamente por instinto maternal. Ela simplesmente continuou subindo na árvore e atacando a cobra de lado. A cobra não ficou muito feliz com isso. Ele continuou investindo contra ela e a acertou todas as vezes”, explicou.

A ave voou e escapou, mas por pouco tempo, pois acabou sendo morta por outro predador da área. A vida na natureza não é nada fácil!

Confira o vídeo: