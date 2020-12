‘Verdadeiro malabarismo’: Piloto mostra como fazer difícil pouso em pista minúscula na selva Amazônica; veja

Um piloto compartilhou através de um vídeo como é pousar em uma pista minúscula no meio da selva Amazônica. As imagens, que foram compartilhadas no YouTube, demonstram o trajeto feito pelo homem em um avião monomotor.

Reforçado diversas vezes pelo piloto que este é um trajeto considerado difícil, para complicar ainda mais a situação, no dia da gravação apresentava-se mau tempo.

Segundo relato do homem, que não teve a identidade revelada, ele estava transportando mantimentos para uma equipe governamental.

Além do clima, que dificultou a condução do piloto, pode-se ver ainda na gravação que a pista está completamente encharcada.

Por sorte, mesmo com grande dificuldade, o homem consegue fazer o pouso corretamente.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.