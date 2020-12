R$ 174 cada: empresa do Reino Unido vende 'ar engarrafado'

Um site de entregas de malas do Reino Unido criou um presente especial para os britânicos que estão morando longe de casa.

O ‘My Baggage’ está vendendo garrafas de “ar autêntico" da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte para dar aos expatriados saudosos o cheirinho de sua terra natal.

Segundo a CNN, cada garrafa de 500ml custa 25 libras (ou 174 reais, na cotação atual da moeda brasileira). Edições limitadas com ar retirado do metrô de Londres e de um restaurante de fish and chips do condado de Norfolk também estão disponíveis.

“Queríamos ajudá-los a diminuir a saudade de casa. E sabemos que o olfato está muito ligado às nossas memórias afetivas.” – Declarou um porta-voz da empresa.