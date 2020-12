Luzes: 5 dicas para valorizar os ambientes da sua casa através da iluminação

Uma boa iluminação é capaz de transformar um lugar. De nada adianta, por exemplo, uma casa bem decorada, mas mal iluminada.

Por isso, separamos 5 dicas de iluminação para valorizar os ambientes do lugar onde você mora. Vamos ver quais são?

1) Luz central

A luz central é uma boa escolha para distribuir a iluminação de maneira uniforme por todo o espaço desejado, como uma cozinha ou uma área de serviço.

2) Luz indireta

Ao contrário da luz central, a luz indireta proporciona uma iluminação difusa, criando ambientes mais intimistas e aconchegantes. O efeito pode ser alcançado através de abajures de mesa ou de chão.

3) Lâmpadas de LED

Não importa o objetivo final: as lâmpadas de LED são sempre nossas grandes aliadas. O avanço tecnológico criou um produto sustentável, durável e, principalmente, muito econômico, reduzindo a sua conta de luz no fim do mês.

VEJA MAIS:

◦ Gostosas e saudáveis: conheça 5 alternativas ao leite de vaca

◦ Como no chocolate amargo: cientistas criam chocolate ao leite com propriedades benéficas à saúde

◦ Gêmeas completam 100 anos e atribuem longevidade a vinho e chocolate

4) Tonalidade

É preciso saber escolher a tonalidade das lâmpadas: as amareladas criam ambientes aconchegantes e intimistas; as brancas azuladas são estimulantes, ideais para cômodos como a cozinha e a área de serviço.

5) Luz de leitura

O seu cantinho de leitura precisa de uma luz bem direcionada, uniforme e clara, mas na medida: o excesso pode cansar a visão e dar dor de cabeça. As luminárias articuladas são perfeitas para esses casos.

Fonte: Casa Abril.