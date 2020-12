Covid-19: morre o cantor Matheus Fama, da dupla sertaneja Lucas e Matheus

O cantor Matheus Fama, da dupla sertaneja Lucas e Matheus, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 16 de dezembro em um hospital da cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. A informação foi confirmada na página oficial da dupla no Facebook.

Matheus, nome artístico de Edilson da Silva Rodrigues, tinha apenas 57 anos e morava em Portugal, onde, ao lado de Lucas, fez um enorme sucesso. Nos anos 90, a dupla ganhou 40 discos de ouro, 25 de platina e 5 de diamante no país No último dia 5, a dupla havia se apresentado em um programa no canal de televisão português RTV.

Recentemente, em sua página pessoal no Facebook, Matheus havia questionado a existência da doença: "Meus amigos, vocês conhecem alguém que conseguiu morrer de outra doença a não ser Covid? Parece que todos agora só morrem disso! Ninguém se pergunta por que na China não tem mais ninguém infectado? Milagre? Que mundo é esse? Podre." – Escreveu.

Ele deixa a esposa e dois filhos.