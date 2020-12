Vídeo registra tentativa de manobra radical com quadriciclo que deu totalmente errada; assista

Publicado ontem (21) pelo site Live Leak e por alguns canais do YouTube, um vídeo vem repercutindo e mostrando dois homens em uma situação que não saiu como o esperado.

Nas imagens compartilhadas, eles são flagrados tentando fazer uma manobra radical com um quadriciclo. Como se pode perceber, um deles está na frente, enquanto o outro pilota.

Pouco tempo depois da saída do quadriciclo, é possível ver que o automóvel acaba perdendo as rodas da frente, o que faz com que o homem que estava nesta parte fosse arremessado.

Neste trecho, a dúvida é se essa retirada (das rodas) foi intencional ou não, ou seja, se fazia parte do planejado.

Veja também:

Não foram revelados detalhes de onde o fato aconteceu e nem sobre o estado de saúde do homem, mas as imagens demonstram todo o ocorrido.

Quer saber mais? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube.